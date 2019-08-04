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إيران تحتجز ناقلة نفط وتعتقل طاقمها
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط أجنبية في الخليج بذريعة أنها “كانت تهرب الوقود لبعض الدول العربية”.
وقالت مصادر إيرانية : “احتجزت بعض القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط أجنبية” في الخليج، وأضاف أن السفينة كانت “تهرب الوقود لبعض الدول العربية”.
وقال قيادي بالحرس الثوري إن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم، وفقاً لرويترز.
وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أنه جرى اعتراض السفينة قرب جزيرة فارسي في الخليج العربي، وقالت قناة الميادين اللبنانية الموالية لحزب الله إن السفينة احتجزت يوم الأربعاء.
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