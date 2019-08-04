“أعمال”: توظيف أكثر من 5 آلاف مستفيد ومستفيدة بعد تأهيلهم لسوق العمل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

بادرت جمعية “أعمال” بتقديم خدمات التوظيف لمستفيديها عن طريق برنامج “إجادة” والمشاركة في دفع عجلة التوطين عبر توفير العديد من الوظائف في جميع المجالات بالتعاون مع جهات ذات العلاقة من الشركات، حيث عقدت حتى الآن أكثر من 70 شراكة ساهمت هذه الشراكات في توظيف أكثر من 5000 آلاف مستفيد ومستفيدة بعد تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك لمواكبة الاهتمام بقضايا توظيف وإحلال القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص للحد من البطالة، وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرات إلى تطوير مهارات الشباب والفتيات وتأهيلهم بكفاءة عالية للالتحاق بسوق العمل، وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية وفق رؤية المملكة 2030، وتعزيز فرصهم الوظيفية، واستثمار طاقاتهم لبناء مستقبلهم.

وفي هذا الإطار، قامت الجمعية بدراسة حال السوق واحتياجاته ودراسة حالة تهرب المستفيدين من الوظائف المقدمة لهم والمشاكل التي تواجههم من خلال متابعتهم بعد توظيفهم لمدة ستة أشهر والوقوف على كل صغيرة وكبيرة حيث اعتمدت أكثر من عشر حقائب تدريبية مختلفة تهدف لتنمية مهارات الموظفين وتهيئتهم لهذه الشواغر.

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وتتناول هذه الحقائب كل جوانب المعترك الوظيفي من مصادر الضغوط، العمل الاجتماعي، مراحل بناء الفريق، أساسيات خدمة العملاء، أهمية الثقافة العمالية، طرق متعددة للتعامل مع الجمهور والشرائح العملاء الواجبات والحقوق في بيئة العمل، عقد العمل والأجور، ساعات العمل والإجازات، مكافآت نهاية الخدمة، أنظمة العمل والعمال.

وفي إطار آخر، نوه المدير التنفيذي للجمعية عبد الرزاق القشعمي بالدعم الذي تجده جمعية أعمال للتنمية الأسرية من القيادة الرشيدة لتقوم بواجبها في خدمة المجتمع.

وقال “القشعمي”: قامت الجمعية بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير الوظائف والتدريب المتخصص للشباب والشابات وتأهيلهم لسوق العمل والتنسيق مع الشركات الكبرى لإيجاد الوظائف المناسبة لهم وفق تخصصاتهم حيث سيتم توظيف المزيد من الشباب في عدد من الشركات.