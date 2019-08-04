شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أجواء تلامس الـ50 درجة مع احتمالية تكون سحب رعدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أعلن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة لحج هذا العام 1440هـ, وذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عُقد اليوم (الأحد) بمقر الهيئة بجدة.

Advertisements

وكشف الثقفي خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق مسابقة صحفية معنية بالأرصاد والبيئة في الحج تشمل جميع التخصصات الصحفية بقيمة 10 آلاف ريال, وذلك تقديراً للجهود المميزة التي تقوم بها المؤسسات الإعلامية والزملاء الصحفيين ودورهم البارز في نقل صورة الحج.

وحول توقعات حالة الطقس, أشار الدكتور الثقفي إلى أن التوقعات تشير بمشيئة الله تعالى إلى درجات حرارة عظمى تلامس الخمسين درجة مئوية في بعض الأيام, كما أن الرطوبة قد تصل إلى 85% مما يزيد من الإحساس بحرارة أكثر مما هي مسجلة وفق المعايير والاشتراطات, لافتاً الانتباه إلى أن الاحتمالية واردة بمشيئة الله لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الشرقية لمكة والمشاعر مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار على المشاعر مع فرصة لهطول أمطار متفرقة خاصة في فترات ما بعد الظهيرة وساعات المساء تتأثر بها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واستعرضت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي وبحضور الجهات الحكومية المعنية بذلك, خطة أعمال الهيئة في الأرصاد والبيئة لموسم الحج لهذا العام 1440هـ، وجاهزية الهيئة لخطة الطوارئ في الحالات الجوية المتطرفة والشديدة، مستعرضة جهودها في رصد التوقعات الجوية وجاهزيتها بالتقنيات الأرصادية الحديثة والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية، وكذلك أعمال التفتيش البيئي، والتي ستكون مستمرة ومواكبة للأعمال الميدانية على المنشآت حول كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، وللتأكد كذلك من جاهزية المواقع وتصحيح وإزالة أي مخالفات قد تنشأ فيها.