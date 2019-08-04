السعودية اليوم / ورشة عمل لمراجعة معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي



الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

تُجري الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي تحضيراتها لإقامة ورشة عمل مطلع العام القادم 1441 هـ ، بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات الصحية في المملكة "لمراجعة معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي " ، وصولا إلى رؤية تسهم في الرفع من مستوى الخدمة وكفاءة الممارس.

ويأتي ذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكوين لجنة من المجلس الصحي السعودي، وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم لمراجعة ضوابط ومعايير بدلات الكادر الصحي بالشكل الذي يخدم مصلحة الوطن ومستقبل القطاع الصحي والعاملين فيه ، لتعزيز دور المستشفيات التخصصية والمرجعية وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، حرص رئيس وأعضاء المجلس الصحي السعودي للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق أهداف التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.

وبين الدكتور العازمي أن الأمانة العامة للمجلس تعمل بنهج مستمر مع القطاعات ذات العلاقة لتحديد معايير وضوابط البدلات بما يتناسب مع تطور القطاع الصحي والفرص التخصصية والوظيفية ومراجعتها بشكل دوري، لافتاً الانتباه إلى أن الورشة تهدف في المقام الأول إلى مراجعة معايير وضوابط البدلات للخروج بآليات فعالة وواضحة لكل بدل .

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15:55ت م

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