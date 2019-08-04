حج / معهد أبحاث الحج والعمرة يعرض دراساتِه النوعيةَ في "معرض آمنون"



مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

شارك معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى في معرض "آمنون"، الذي افتتحه معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أمس في معارض أوقاف الراجحي بمكة المكرمة، ونظمته شرطة العاصمة المقدسة، للعام الثالث على التوالي تحت شعار" الحج عبادة وسلوك حضاري"، بمشاركة 33 جهة حكومية وخدمية تقدم خِدْماتها لحجاج بيت الله الحرام، بحضور عددٍ من قيادات أمن الحج.

وعبّر معالي الفريق أول ركن خالد الحربي عن اعتزازه بما شاهده في المعرض الثالث للتكامل الأمني لكل القطاعات لإرسال رسالة تتمثل في إيضاح حجم الرعاية والخدمات المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل الإمكانات لهم بما يتوافق وينسجم مع ما توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من عناية فائقة لقوافل الحجاج وبما يتماشى مع توجيهات سمو وزير الداخلية في تحقيق مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد معاليه أن القيادات الأمنية في كامل جاهزيتها لتقديم شرف الخدمة للحجاج، حيث تعمل ليل نهار لتحقيق السلامة والأمن والراحة للحجاج في رحلتهم الإيمانية مستمدين العون والتوفيق من الله - عز وجل - ثم من القيادة الرشيدة التي لا تدخر وسعًا وتبذل الغالي والنفيس في سبيل أن ينعم الحجاج بالراحة واليسر في رحلتهم الإيمانية حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، سائلا الله - عز وجل - أن يوفق الجميع لما فيه خدمة وراحة ضيوف بيت الله العتيق.

ومن جهته أشار المشرف على الجناح ورئيس قسم البحوث والشؤون الإعلامية بالمعهد، الدكتور عثمان قزاز :" إن مشاركة المعهد تتمثل بعرض صور قديمة وحديثة لمكة المكرمة والحرم المكي الشريف والمسعى"، مشيرًا إلى أن المعهد شارك أيضًا بنماذج من دراساته النوعية التي أصبحت مشاريع ينعم بخِدْماتها ضيوف الرحمن، وأشاد بحرص عميد المعهد الدكتور باسم قاضي على المشاركة والتأكيد على الدور البحثي والاستشاري الذي يقوم به المعهد في المحافل والملتقيات.

فيما بين قائد مهام شرطة العاصمة المقدسة اللواء الدكتور فهد بن مطلق العصيمي أن المعرض يستمر حتى يوم التاسع من شهر ذي الحجة ويستقبل الزوار من الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثانية عشر ليلًا، لافتًا أن المعرض يقدم رسائل متنوعة لجميع شرائح المجتمع وحجاج بيت الله الحرام ويبرز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن وراحتهم بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله – مثمنًا دور الجهات المشاركة وحرصها على التفاعل مع المعرض لتقديم الصورة المشرقة لهذه البلاد المباركة في خدمة وراحة حجاج بيت الله العتيق.

// انتهى //

15:32ت م

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