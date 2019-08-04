حج / "الإخلاص في العمل" .. محاضرة ضمن أنشطة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين



مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة باللجنة الشرعية والعلمية بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين محاضرة توعوية بعنوان "الإخلاص في العمل .. وشروط قبول العمل" ألقاها الشيخ حمد العتيق، وذلك بمقر ضيوف البرنامج العام بمكة المكرمة.

وتناولت المحاضرة شرط قبول العمل وفق منهج سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أهمها الإخلاص وتصحيح النية، واستحضارها في بداية العمل، وأنها من أعظم ما ينبغي أن يشتغل به المسلم، فإن عليها مدار قبول العمل، أو رده، وعليها مدار صلاح القلوب.

يذكر أنه هذه المحاضرة تأتي ضمن الحملة التوعوية التي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤخراً بعنوان "الحج منهج قويم"، وتنفذها الوزارة خلال حج هذا العام 1440 هـ .

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15:18ت م

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