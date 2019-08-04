حج / جمعية غيث توزع أكثر من 400 ألف عبوة ماء مبردة على ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

وزعت جمعية غيث الخيرية بمدركة منذ بداية موسم الحج حتى الآن أكثر من 400 ألف عبوة ماء مبردة ضمن مشروعها " سقيا غيث لضيوف الرحمن" لهذا العام 1440هـ, وذلك استكمالا للجهود والمساعي المبذولة للمشروع طيلة الأعوام الماضية.

ويهدف المشروع إلى سقيا حجاج بيت الله الحرام, ومساهمة من الجمعية في سقيا الحجاج من خلال توزيع مياه مبردة عليهم في عدة نقاط رئيسة في المسجد الحرام ، حيث تستمر عملية التوزيع حتى الثامن من شهر ذي الحجة الحالي .

// انتهى //

15:13ت م

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