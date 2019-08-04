حج / مطوفات حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ينقاشن التحول إلى شركة مساهمة



مكة المكرمة في 03 ذو الحجة 1440 ه الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

عقدت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا اليوم اللقاء الثاني لمطوفات المؤسسة برئاسة عضوة مجلس الإدارة المشرفة على قطاع الدراسات الدكتورة ندى برنجى ومشاركة نائب رئيس المؤسسة الدكتور طارق كوشك لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بخصوص النظام الجديد لمقدمي خدمات حجاج الخارج وتحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مغلقة وذلك بقاعة السيد جعفر جمل الليل بمقر المؤسسة بمكة المكرمة .

وتحدثت عضوة مجلس الإدارة المشرفة على قطاع الدراسات الدكتورة ندى برنجى عن عملية التحول والفرص الكبيرة لتحسين جودة الخدمات والارتقاء بها من خلال إنشاء شركات تقدم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، محفزة المطوفات على طرح مبادرات مختلفة من شأنها تطوير المؤسسة، منوهة عن إنشاء وتفعيل عدة لجان نسائية للمساهمة فى خطة التحول والعمل على توفير خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين من زوار بيت الله الحرام بهدف تفعيل دور المطوفات تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

// انتهى //

14:57ت م

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