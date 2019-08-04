السعودية اليوم / تعليم الأحساء يعتمد 24 مدرسة للطفولة المبكرة



الأحساء 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أعلن تعليم الأحساء اليوم اعتماد 24 مدرسة للطفولة المبكرة في محافظة الأحساء.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الأحساء سعد آل درويش، أن هذا الاعتماد يأتي ضمن توجه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم وتحقيق تعليم أفضل لباقي مراحل التعليم، وذلك وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف أنه سيتم إسناد تدريس الصفوف الأولية الأول والثاني والثالث ابتدائي بنين للمعلمات، مضيفاً إلى أن الإدارة العامة للتعليم بالأحساء شرعت من منذ وقت مبكر في أعمال التهيئة والتجهيز للمدارس المشمولة، التي تتضمن أعمال الصيانة والتجهيزات المدرسية والنقل المدرسي وفق المتطلبات للاستعداد لبدء انطلاق عملها مع بداية العام الدراسي القادم.

من جانب آخر ترأس مدير عام التعليم بالأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، مؤخراً اجتماع بحضور عدد من القيادات التعليمية وذلك لاستعراض خطة الاستعداد والتهيئة للمدارس المشمولة ومتابعة ما تم إنجازه وفق التقارير والخطط المعدة لذلك.

وأكد بالغنيم خلال كلمته أن الإدارة العامة للتعليم بالأحساء تعمل جاهدة على تسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق الأهداف المرجوة لمدارس الطفولة المبكرة، مشيداً بالدور الهام الذي تضطلع عليه لجان التهيئة والاستعداد من الإدارات المعنية ومكاتب التعليم وقائدات المدارس.

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14:57ت م

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