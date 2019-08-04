

الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أقامت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم ،محاضرةً توعوية وتثقيفية لمنسوبي أفرع الأمن العام بالمنطقة الملكفين بالمشاركة بمهمة الحج لهذا العام 1440هـ ،في مجال الإسعافات الأولية ،وذلك بالقاعة الرئيسية بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري.

وتهدف المحاضرة إلى تعزيز المهارات والقدرات المساندة للمهام الميدانية لرجال الأمن، حيث تم تقديم عرض لإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي والطرق والوسائل الإسعافية والوقائية للتعامل مع حالات ضربات الشمس وغيرها من الحالات الصحية الطارئة.

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14:56ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / " شرطة الرياض " والهلال الأحمر السعودي ينظمان محاضرةً في مجال الإسعافات الأولية لخدمة ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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