

الطائف 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق04 أغسطس 2019 م واس

دعمت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات، الطاقة الاستيعابية لمسلخ الأمانة النموذجي، ومسلخ سوق الأنعام، لمواكبة موسم الحج وزيادة الاقبال على ذبح المواشي من الأهالي والشركات والمطاعم وشملت الخطة تعزيز القدرات البشرية والفنية.

وأوضحت أمانة الطائف أنها تنفذ خطة الحج الموسمية التي أعتمدها أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، وتغطي الخطة كافة المحاور بالمحافظة كما سيتم إخضاع جميع أسواق اللحوم "الحمراء، البيضاء" للرقابة المباشرة، وضبط أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، وتقوم غدارة صحة البيئة وباقي الادارات الإشرافية بدعم البلديات الفرعية بالفرق الميدانية وتكثيف الجهد الرقابي في أسواق اللحوم ومحلات الجزارة، وتشكيل فرق رقابية مختصة للوقوف على المحلات المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من التزام المرافق الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية

وضبط أي تجاوزات تمس صحة المستهلك، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.

// انتهى //

14:56ت م

0112





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / تهيئة مسالخ الطائف لموسم الحج ومتابعة أسواق اللحوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.