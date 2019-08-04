السعودية اليوم / بلدية صامطة تواصل أعمالها لمعالجة مظاهر التشوه البصري



صامطة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق04 أغسطس 2019 م واس

تواصل بلدية محافظة صامطة، جهودها المكثفة لتنفيذ مبادرة "معالجة مظاهر التشوّه البصري" التي تأتي امتداداً لجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة 17 مظهراً من مظاهر التشوّه البصري.

وأوضح رئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، أن الحملة تأتي ضمن برنامج التحول البلدي لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020, ورؤية المملكة 2030، الذي يعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في مدن المملكة.

وبين أن بلدية المحافظة قامت خلال النصف الأول من الحالي 2019م ، بإزالة أكثر من ١٣٦٥٠طن من النفايات ومخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء، ورفع ١٧ مركبة تالفة من الشوارع العامة والميادين، و٧٤ صبة مخالفة و٤٩ عربة مخالفة للباعة الجائلين، إضافة لتنفيذ أعمال الدهان للأرصفة وتخطيط للطرقات بطول ٨٥٧٩ مترًا طوليًّا.

ونوه المهندس الدغريري بجهود الفرق الميدانية والعمل الحثيث للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية , عبر رقم البلاغات 940.

// انتهى //

14:55ت م

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