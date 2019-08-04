السعودية اليوم / تهيئة جوامع الطائف لصلاة عيد الأضحى المبارك



الطائف 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

شرعت إدارة المساجد بمحافظة الطائف في تجهيز المصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام بالمحافظة، البالغ عددها نحو 173 جامعًا ومصلى.

وأوضح مدير إدارة المساجد بالطائف المكلف عبدالرحمن الحارثي, أن الإدارة أكملت تجهيز وتهيئة المصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة العيد, مبيناً أنه تم التأكيد على مراقبي المساجد في المراكز التابعة لمحافظة الطائف بضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز ومشايخ القبائل لتحديد المصليات وتجهيزها لأداء صلاة العيد فيها وتأمين الأئمة والمؤذنين لها وفقا لما هو متبع في كل عام.

ولفت النظر إلى أنه تم تحديد النداء لصلاة العيد بالمصليات والجوامع بالمحافظة كافة عند الساعة السادسة والربع, مبيناً أن مصليات العيد التي ستقام فيها الصلاة بالطائف هي مصلى العيد بالخالدية على طريق الهدا مكة المكرمة ومصلى العيد بالردف ومصلى العيد بالقيم على طريق السيل مكة المكرمة ومصلى العيد بالحوية شارع الستين ومصلى العيد بالشدادين بقيا ، ومصلى العيد بالعضاوين .

// انتهى //

14:55ت م

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