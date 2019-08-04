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حميدتي: طوينا صفحة التناحر في السودان
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكّد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، حميديتي، أن الإعلان الدستوري الذي تم توقيعه اليوم يُؤكد انتصار الإرادة الوطنية، وأنه لا غالب ولا مغلوب في المفاوضات التي سبقته.
وقال حميدتي بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية الأولى بعد الإطاحة بنظام عمر البشير: طوينا صفحة التناحر في السودان واتفقنا على الفترة الانتقالية.
وتابع: دخلنا إلى المفاوضات كشركاء وخرجنا منها فريقاً واحداً” مضيفاً، “سنقتص قصاصاً عادلاً من كل مَن أجرم في حق الوطن والمواطن”.
من جانبه اعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، التوقيع على الإعلان الدستوري يمثل لحظة تاريخية للسودان، ويفتح صفحة جديدة في البلاد.
وقّع ممثلو المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان، اليوم.
وعبّرت كل من السعودية والإمارات عن استمرار دعمهما للسودان حتى النهوض من الأزمة التي يمر بها.
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