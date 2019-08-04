عرض عسكري لقوات الأمن المشاركة في الحج بحضور وزير الداخلية

2019-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنظم وزارة الداخلية، عصر اليوم الأحد، العرضَ العسكري السنوي لقوات الأمن المشاركة في الحج، بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود رئيس لجنة الحج لعليا.

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يذكر أن وزارة الداخلية تنظم كل عام في مثل هذا الوقت في موسم الحج، عرضاً عسكرياً مهيباً للقطاعات الأمنية المشاركة في الحج.

وتستهدف الوزارة من خلال هذا العرض المهيب استعراض أحدث التطورات والتكنولوجيا والتقنيات والتدريب لقوات الأمن لتأمين ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل أمن وطمأنينة.