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ضبط مقيم قتل آخر بطعنات نافذة غربي القصيم
متابعات الخليج 365 - القصيم
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط مقيمٍ من الجنسية السيريلانكية في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بتوجيه عدة طعناتٍ نافذة لمقيمٍ آخر من الجنسية الباكستانية أدّت لوفاته، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما جوار محطةٍ للوقود ببلدة الشمط التابعة لمحافظة عقلة الصقور غربي القصيم، وقد جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
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