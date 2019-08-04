الان تتابع الهيئة العامة للغذاء والدواء تطلق خدمة “التخزين للغير” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 30 دقيقة - 2:56 م, 4 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين الرياض - الخليج 365 أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة “التخزين للغير”، التي تتيح لملاك المستودعات المتوافقة مع اشتراطات الهيئة في تخزين الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، تأجير المساحات للغير من العاملين في المجال.

وتأتي الخدمة لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين لتأجير مساحات من مستودعاتهم للأنشطة المرخصة من الهيئة، إضافةً إلى تقليل التكلفة عليهم، وتمكين المؤجر من استغلال المساحات لديه في المستودع.

كما تتيح الخدمة للمستأجر ترخيص مستقل للمؤسسة لمزاولة النشاط نظامياً، بلا حاجة لرخصة من البلدية والدفاع المدني.

ويمكن للمستثمرين الحصول على المتطلبات وطريقة التقديم من خلال الدليل الإرشادي لكل خدمة عبر الموقع الالكتروني لـ”الغذاء والدواء” www.sfda.gov.sa.

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