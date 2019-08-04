الان تتابع “الفيصل”: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة.. وإعادة 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح الحج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365
قال الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس اللجنة المركزية للحج، إن أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة، مشيرًا إلى أن هناك 350 ألف شخص يعملون في خدمة الحجيج من كافة القطاعات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن إعادة 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح الحج، وألقي القبض على 15 شخصا كانوا يحاولون |دخال الحجاج بطريقة مخالفة.
وأوضح “الفيصل”، أن السعودية تفتح أبوابها دائمًا لاستقبال الحجاج من أي مكان بدون تمييز، ولا تواجه المملكة من يعاديها بالدسائس والخدع، لافتًا إلى أن المملكة لا تشارك في البذاءات والمهاترات التي يطلقها المعادون للبلاد.
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