شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يزور المستشفى الميداني للقوات المسلحة بـ«مزدلفة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (مكة المكرمة) زار الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة المستشفى الميداني بمزدلفه، واستمع لإيجاز عن ماتقدمه الخدمات الطبية للقوات المسلحة لخدمة ضيوف الرحمن. وذلك ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سخرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة كافة الإمكانيات الصحية والوقائية وطاقات البشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام بتوجيهات من قبل الأمير زار الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة المستشفى الميداني بمزدلفه، واستمع لإيجاز عن ماتقدمه الخدمات الطبية للقوات المسلحة لخدمة ضيوف الرحمن. وذلك ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سخرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة كافة الإمكانيات الصحية والوقائية وطاقات البشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام بتوجيهات من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، للمساهمة في تقديم الخدمة الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام لتأمين كافة المتطلبات لتيسير سبل أدائهم لهذه الفريضة، والعمل على تطوير الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بشكل مستمر. أوضح ذلك مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري، أن الخدمات الطبية عمدت الى التواجد المكثف سواء على مستوى الكوادر الطبية والصحية المؤهلة والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر ومراكز الاجهاد الحراري، ومركز الغسيل الكلوي وماتمثله جولة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية من دعم لأعمال البعثة والتي استمع خلالها عن إيجاز عن ماتقدمه الخدمات الطبية للقوات المسلحة حيث اكتملت تجهيزاتها الموزعة بالمشاعر المقدسة، وذلك بطاقة استيعابية تتجاوز (700) سرير، بالإضافة إلى تواجد طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة العامودية والنفاثة، والتي تعمل على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كلٍ من جدة والطائف، لتقديم الرعاية الطبية التي تساهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج عام (1440هـ).



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