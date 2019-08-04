شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 233 ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات الصحية بـ«مكة» و«المدينة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) okaz_online
أكدت وزارة الصحة أن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.
وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى الثاني من ذو الحجة 233008 حجاح، حيث تم إجراء 14 عملية قلب مفتوح و 345 عملية قسطرة قلبية، فيما أجريت 1020 عملية غسيل كلوي و54 عملية مناظير، و322 عملية جراحية مختلفة، بينما تم دخول 1504 حاجاً وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 3 حالات ولادة.
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