شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين من زلزال فوكوشيما والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان عبر حسابها على موقع «تويتر» أنها تتابع آثار الزلزال الذي وقع في فوكوشيما بقوة 6.2 وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين.
وأضافت السفارة أنها تهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حالة حدوث أي طارئ التواصل مع شؤون السعوديين على الأرقام:
09055833862
0335895242
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