شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين من زلزال فوكوشيما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان عبر حسابها على موقع «تويتر» أنها تتابع آثار الزلزال الذي وقع في فوكوشيما بقوة 6.2 وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين.

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وأضافت السفارة أنها تهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حالة حدوث أي طارئ التواصل مع شؤون السعوديين على الأرقام:

09055833862

0335895242