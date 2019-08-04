اخبار السعوديه

سفارة المملكة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين من زلزال فوكوشيما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين من زلزال فوكوشيما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

أعلنت سفارة المملكة العربية في اليابان عبر حسابها على موقع «تويتر» أنها تتابع آثار الزلزال الذي وقع في فوكوشيما بقوة 6.2 وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين.

Advertisements

وأضافت السفارة أنها تهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حالة حدوث أي طارئ التواصل مع شؤون السعوديين على الأرقام:

09055833862

0335895242


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين من زلزال فوكوشيما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا