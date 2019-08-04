محمد بن مسعود - الدمام - لتقديم الدعم والمساندة لمعسكري العزيزية ومنى الجبل الكشفيين وصلت 3 فرق كشفية من تعليم عسير، تضم 45 كشافاً إلى المشاعر المقدسة للمشاركة في أعمال الحج، بمتابعة من مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني.

وأوضح رئيس النشاط الكشفي بتعليم المنطقة مساعد رئيس شؤون المعسكرات الكشفية بمكة المكرمة محمد الهزازي، أن مهام الفرق تتمركز حول المشاركة مع وزارة الحج والعمرة، وأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى نادي الجمعية الكشفية بعسير، والدعم والمساندة لمعسكر العزيزية الكشفي، ومعسكر منى الجبل؛ لتقديم خدمات نوعية وشاملة لضيوف الرحمن. 04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 02:17 PM Advertisements لتقديم الدعم والمساندة لمعسكري العزيزية ومنى الجبل الكشفيين 3 فرق كشفية من "تعليم عسير" تضم 45 كشافاً لخدمة ضيوف الرحمن 3 فرق كشفية من "تعليم عسير" تضم 45 كشافاً لخدمة ضيوف الرحمن وصلت 3 فرق كشفية من تعليم عسير، تضم 45 كشافاً إلى المشاعر المقدسة للمشاركة في أعمال الحج، بمتابعة من مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني.

وأوضح رئيس النشاط الكشفي بتعليم المنطقة مساعد رئيس شؤون المعسكرات الكشفية بمكة المكرمة محمد الهزازي، أن مهام الفرق تتمركز حول المشاركة مع وزارة الحج والعمرة، وأمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى نادي الجمعية الكشفية بعسير، والدعم والمساندة لمعسكر العزيزية الكشفي، ومعسكر منى الجبل؛ لتقديم خدمات نوعية وشاملة لضيوف الرحمن. الكلمات المفتاحية ، 3 فرق كشفية من "تعليم عسير" تضم 45 كشافاً لخدمة ضيوف الرحمن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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