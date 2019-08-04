إختبار القدرة المعرفية للنساء 1440 هجريًا.. هنا طريقة وموعد فتح باب التسجيل وظهور النتائج عبر نظام...

بدأ في الساعات الماضية فتح باب التسجيل في إختبار القدرة المعرفية للنساء، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمرشحات لوظائف جدارة، وهذا في الوقت الذي تم الإعلان فيه من مصادر موثوقة بأن كل هذه الإختبارات ستكون بإشراف من وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، وسيتم إعلان نتائج إختبار القدرة المعرفية للنساء لسنة 1440 هجريًا عبر مركز قياس خلال الفترة المقبلة.

وتعد إختبار القدرة المعرفية للنساء واحدة من الأمور الهامة في نظام المفاضلة في وظائف جدارة، ويجب على الراغبات في الحصول على الوظائف دخول إختبار القدرة المعرفية للنساء لسنة 1440 هجريًا، عن طريق رابط المركز القومي للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية.

فتح باب التسجيل في إختبار القدرة المعرفية للنساء

في بداية الأمر، يجب على الراغبين في خوض إختبار القدرة المعرفية للنساء خاصة في القطاعات الهندسية والإدارية، التسجيل في الإختبار عن طريق موقع بوابة قياس، وذلك في المواعيد التي تم تحديدها من قبل وزارة الخدمة المدنية، وهي بدءًا من 8 يوليو وحتى 4 أغسطس الجاري، وبالنسبة للتسجيل التأخر من 5 أغسطس وحتى 10 سبتمبر المقبل.

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ويذكر بأن التقديم في إختبار القدرة المعرفية للنساء، يعد مرة واحدة فقط في العام، ولذا فإن من يتاخر عن التسجيل في الإختبار سيكون مطالب بالإنتظار حتى العام المقبل من أجل أن يستطيع التسجيل في إختبار القدرة المعرفية للنساء المقبل.

موعد إجراء إختبار القدرة المعرفية

وبحسب التقارير الصحفية، فإن إختبار القدرة المعرفية لسنة 1440 هجريًا، سوف يعقد في يوم 12 سبتمبر المقبل ويستمر حتى يوم 15 سبتمبر، مشيرة إلى كون الإختبار هذا العام سوف يقيس القدرات والإمكانيات المعرفية، وكذلك سيقيس مدى إدارك الفرد للعلاقات المختلفة بين الأشياء والأحداث، معتمدًا في ذلك على بعض النظريات العلمية الشهيرة والتي تصنف القدرات العقلية للمتقدم لدخول إختبار القدرة المعرفية للنساء.

طريقة التسجيل في إختبار القدرة المعرفية للنساء

ويتسائل البعض عن طريقة التسجيل في إختبار القدرة المعرفية للنساء، ولذا فنحن في موقع “عرب نيوز” قد وفرنا لكم الطريقة والشرح بالتفصيل، وجاءت على النحو التالي: