الاغا: العلاقة التاريخية بين السعودية وفلسطين لا يمكن أن تنفصل

شدد سفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الأغا، على متانة العلاقة التاريخية الراسخة بين المملكة وفلسطين، موضحا أنها "لا يمكن أن تنفصل بالمطلق ومبنية على الثقة العالية والمتبادلة بين الرئيس محمود عباس والملك سلمان بن عبد العزيز".

وأكد الآغا في حديث لإذاعة صوت فلسطين على تجديد السعودية دعمها الراسخ وتضامنها الكامل مع شعبنا في نيل حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق عودة اللاجئين، مشيرا إلى أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم وأن المملكة مع الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما توّجه سفير فلسطين لدى السعودية إلى أبناء شعبنا والسعوديين بعدم الالتفات الى مواقع التواصل الاجتماعي التي يحاول الاحتلال من خلالها زرع الفتنة عبر الغرف السوداء ويطلقون منها الأكاذيب، معربا عن آمله بأن يكون شعبنا الدرع الحامي للسعودية كما هي تحمي القضية الفلسطينية .

وكانت الرئاسة عبرت عن استيائها الشديد لما ورد في صحيفة الـ"جيروزاليم بوست" الاسرائيلية حول وجود توتر في العلاقات الفلسطينية السعودية، معتبرة ان هذه الاشاعات مغرضة وجزء من محاولات التشويش على العلاقات التاريخية والعميقة بين فلسطين والسعودية، وخاصة العلاقة المميزة التي تربط الرئيس محمود عباس، بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.