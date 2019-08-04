تعليم الرياض: انطلاق 230 مدرسة للطفولة المبكرة للبنين والبنات مع بداية العام الدراسي

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أن 230 مدرسة للطفولة المبكرة ستنطلق بداية العام الدراسي 1440-1441هـ. وأوضحت أن الهدف من هذه المدارس هو رفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال، وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، وستسهم في زيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وستعمل على رفع كفاءة استخدام المباني المدرسية. وأبانت أنه ستتم الاستعانة بمعلمات متخصصات في هذه المدارس لتدريس طلاب رياض الأطفال والصفوف الأولية بنين وبنات، وذلك في فصول دراسية جاذبة وملهمة ومنفصلة لكل من البنين والبنات بما يتوافق مع الأسس العلمية والتربوية والاجتماعية المعتمدة في هذه المرحلة.

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