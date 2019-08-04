“أربعيني” يفرغ 5 رصاصات في رأس أم زوجته بمكة

أقدم مواطن في العقد الرابع من العمر، اليوم السبت ، على إطلاق خمس رصاصات من مسدس خاص به على أم زوجته، بسبب خلافات عائلية، الأمر الذي أدى لمقتلها في منزلها بحي ولي العهد بالعاصمة المقدسة، ثم سلم نفسه للجهات الأمنية.

وأفادت مصادر ، أن شابا أقدم على قتل “أم زوجته” بتسديد خمس رصاصات في رأسها. وأوضحت المصادر بحسب صحيفة المدينة ، أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ممثلة في شرطة الكعكية تلقت أمس السبت بلاغًا مفاده أن الشاب الذي يبلغ من الأربعين من العمر قتل المجني عليها أم زوجته البالغة من العمر 60 عامًا؛ بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما. وقام القاتل بتسليم نفسه، بينما لا تزال الشرطة تجري تحقيقاتها لاستكمال الإجراء اللازمة تمهيد لإحالة ملف القضية للنيابة العامة