شرطة القصيم تضبط مقيمًا تسبب في وفاة آخر بطعنات نافذة

أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الأحد، ضبطَ مقيمٍ من الجنسية السريلانكية في العقد الثالث من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه بتوجيه عدة طعناتٍ نافذة لمقيمٍ آخر من الجنسية الباكستانية أدت لوفاته، إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما جوار محطةٍ للوقود ببلدة الشمط التابعة لمحافظة عقلة الصقور غربي القصيم.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط مقيمٍ من الجنسية السريلانكية في العقد الثالث من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه بتوجيه عدة طعناتٍ نافذة لمقيمٍ آخر من الجنسية الباكستانية أدت لوفاته، إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما جوار محطةٍ للوقود ببلدة الشمط التابعة لمحافظة عقلة الصقور غربي القصيم، مؤكدًا أنه جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه .
وأكدت شرطة القصيم حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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