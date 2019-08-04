جامعة الأزهر: تسهيلات السعودية للحجاج يعجز أي إنسان أن يقدّر حجمها

نوّه المتحدث باسم جامعة الأزهر الدكتور أحمد زارع، اليوم الأحد، بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر والأماكن المقدسة بطريقة يعجز أي إنسان أن يُقَدِّرَ حجمها.

وأكَّد زارع في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، أنّ كلَّ الذين يشهدون موسم الحج يجدون أنَّ المملكة العربية السعودية تبذل قصارى جهدها لراحة الحجيج عامًا بعد عام، وقال: «بمجرد أن تطأ قدماك الأراضي المقدسة تكتشف وجود تميُّز هذا العام مقارنة بالعام الذي قبله سواء من ناحية الترتيبات المعدة للحج، أو عمليات التوسعة المستمرة والتجهيزات الكبيرة في المشاعر المقدسة أو الخدمات التقنية الحديثة التي توفرها المملكة للخروج بموسم حج ناجح يحظى برضا الجميع».

وأضاف: «المملكة تجاوزت بفضل الله ثم بفضل رعاية حكومتها الرشيدة المشكلات الناجمة عن التزاحم في حركة الحجاج، وذلك في ظل التنظيم والسيولة المرورية التي يصعب معها وقوع أي حادثة أو أي خطأ بشري، والطريقة المنظمة التي تقوم بها السلطات السعودية في كل مناسك الحج سواء في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة، قائمة على نظام دقيق ومحكم هدفه راحة الحجاج والتسيير عليهم لأداء مناسك الحج».

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وبيَّن زارع أنَّ المملكة دائمًا على قدر مسؤولية الحج بوصفها مسؤولية كبيرة وهي جديرة للقيام بها، مشددًا على رفضه لأي محاولات لتسييس الحج والتي يراد بها باطل، داعيًا - في الوقت ذاته - إلى التصدي لتلك الدعوات السيئة والمغرضة التي تهدف إلى تمزيق وحدة المسلمين بصورة يشمِّت فيها أعداؤها.

وثمّن زارع التنسيق والتعاون الكامل بين الوزرات المعنية بالحج في كلٍّ من المملكة ومصر بداية من التأشيرات ودخول المطارات والموانئ حتى الوصول إلى الأماكن المقدسة، بما يتناسب مع علاقة البلدين الوثيقة والأخوية، ولتلافي حدوث أي مشكلات تعكِّر صفوَ الحج أو أداء الفريضة على الإطلاق.

وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللحكومة الرشيدة على الجهود الكبيرة التي يتم تقديمها للحجاج على أكمل وجه، داعيًا المولى عز وجل أن يجزيهم خيرًا على هذه الأعمال الجليلة.