مصر تثّمّن جهود السعودية لخدمة الحجيج وتشيد بـ«التقنيات الحديثة»

أكَّدت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأحد، أنّ المملكة العربية السعودية دأبت على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بشكل متطور كل عام.

جاء ذلك على لسان رئيس القطاع بالوزارة والناطق باسمها جابر طايع في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، ثمّن فيها الجهود التي تبذلها كافة القطاعات الحكومية والأهلية في المملكة لمساعدة ضيوف الرحمن على تأدية مناسكهم بسهولة ويسر وأمان.

وقال إنَّ المملكة متفانيةٌ للغاية في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون من شتى بقاع الأرض لتأدية فريضة الحج في الأراضي المقدسة التي تحولت بفضل جهودهم إلى واحة أمن وأمان، مشددًا على أنَّ كل هذه الجهود المقدرة عن جدارة واستحقاق لا ينكرها إلا جاحد.

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واستشهد المسؤول المصري، بالتغلُّب على جميع المعوقات التي كانت تعوق الحجاج في منى وعرفات حتى وصلت الخدمات غير المسبوقة التي تقدم لضيوف الرحمن إلى حد الترفيه، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجزي الله العلي القدير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على ذلك.

وأشاد بالخدمات والتقنيات الحديثة خاصة التأشيرة الإلكترونية التي اعتمدتها الحكومة الرشيدة المشهود لها من الجميع بأنها على قدرٍ عالٍ من المسؤولية وعلى قدرٍ كبيرٍ من الجدية والاهتمام بجميع الحجاج، داعيًّا الحجاج إلى عدم توظيف أي شعارات سياسية أو طائفية أو عنصرية أثناء أداء فريضة الحج باعتبارها خالصة لله وحده.

ونوّه بالتنسيق الكامل والترتيبات والاستعدادات التي اتخذتها وزارة الحج السعودية بالتعاون مع الوزارات المعنية في مصر لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للحجيج في هذه الرحلة المقدسة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يديمها وأن تكون متقبلة عنده سبحانه وتعالى.

