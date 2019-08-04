«منشآت» تعلن عن حلول وتسهيلات للحصول على الإقراض غير المباشر

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، اليوم الأحد، عن حلول وتسهيلات تمويلية جديدة، لكل منشأة اجتازت التقييم الائتماني للانضمام إلى مبادرة الإقراض غير المباشر من «منشآت».

وأوضحت «منشآت»، عبر صفحتها الرسمية، أن مبادرة الإقراض غير المباشر، تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لفتح آفاق وقنوات جديدة لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر شركات التمويل المعتمدة في المملكة، مؤكدة أن تلك المبادرة تستهدف توفير حلول وأدوات تمويلية منافسة وداعمة لهذه المنشآت؛ لضمان استمرارية تلك المنشآت وتطور أعمالها.

ولفتت الهيئة، إلى أن أهداف خدمة الإقراض المباشر، ترتكز على تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المملكة، من خلال شراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، وعبر شركات التمويل المرخص لها من مؤسسة «النقد العربي السعودي»، والتي تقدم بدورها حلولًا تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بميزات تنافسية وهامش ربح مخفض.

وحددت «منشآت» شرطين فقط للاستفادة من المبادرة وهي: يجب على المنشأة المتقدمة على التمويل استيفاء كافة متطلبات شركة التمويل المقدم عليها. ويجب على المنشأة المتقدمة اجتياز التقييم الائتماني المعمول به لدى شركة التمويل.

وعن شركات التمويل المعتمدة من قبل الهيئة، فهي (الجاسرة ـ آجل ـ توكيلات ـ الخليج للتمويل ـ معالم التمويل ـ الوطنية للتمويل إضافة إلى تمويل الأولى).