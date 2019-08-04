السديس: القيادة تُقدّم كل الخدمات اللازمة لصناعة كسوة الكعبة

أكَّد الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأحد، اهتمام القيادة الرشيدة بالكعبة المشرفة قبلة المسلمين.

وقال السديس في بيانٍ صادرٍ عن «رئاسة الحرمين»، اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ تسليم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لكسوة الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لكبير سدنة بيت الله الحرام يُجسِّد هذا الاهتمام العظيم، ويؤكّد حرص الدولة على توفير كافة إمكانات مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة وخدمتها.

وأضاف أنّ حكومة المملكة دائمًا ما تُسخِّر كل الإمكانات في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ومقدساتهم، مشدِّدًا على أنّ اهتمامها وحرصها على الكعبة المشرفة نهجٌ يسير عليه كل من تولى قيادة هذا البلد المعطاء، وأنّهم يسعون جاهدين لتحقيق المرجو منهم في سبيل الظهور بأبهى الصور خلال موسم الحج من كل عام.

ورفع «الرئيس العام» بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين على ما يبذله من جهود مباركة ودعم كريم، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وللأمير خالد الفيصل، ولأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، سائلًا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ ولاة أمرها ويجزيهم خير الجزاء على ما يولونه من اهتمام لبيوت الله وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين والحجاج.