الصخَري يوضح حالة طقس عيد الأضحى: أمطار غزيرة على بعض المناطق

توقّع الباحث في الأحوال الجوية والظواهر الفلكية أ‏‏‏‏‏‏‏‏‏بو عبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الأحد، حدوث موجة ماطرة بدءًا من بعد غدٍ الثلاثاء، تشمل منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقال الصخري -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «آخر التحديثات تشير بمشيئة الله إلى فرص أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومحافظة الطائف، وقد تشمل مكة والمشاعر المقدسة، وذلك ابتداءً من الثلاثاء الـ٥ من ذي الحجة، الـ٦ من أغسطس».

وأضاف أنّ هذه الحالة الجوية من المتوقّع أن تمتد لنحو أسبوع تشمل يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك وأيام التشريق.

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وفي 22 يوليو الماضي، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرًا بشأن الحالة المناخية المتوقعة لمكة المكرمة والمدينة المنورة لشهر ذي الحجة، استندت فيه إلى تحليل البيانات المناخية التاريخية خلال المدة 1985 إلى 2018م.

وتوقّعت الهيئة، أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل نسبيًّا للاعتدال ليلًا، وظهور تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة أحيانًا، ورؤية أفقية جيدة تنخفض في بعض الأوقات لأقل من أربعة كيلومترات بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

ومن مخرجات التوقعات المناخية لشهر ذي الحجة لهذا العام، يتوقع احتمالية هطول الأمطار هذا الموسم، حول المعدل الطبيعي على مكة المكرمة والمدينة المنورة، واحتمالية عالية لارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة عن المعدل الطبيعي، وقد تسجل درجات الحرارة العظمى في منتصف الأربعينيات، ومع نسب الرطوبة المرتفعة المتوقعة فقد تكون درجات الحرارة المحسوسة عالية جدًّا.