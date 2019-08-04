«البيئة» تفسح 1.2 مليون رأس ماشية للإفادة من الهدي والأضاحي

فسحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مليونًا و200 ألف رأس من الأغنام لدخول المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، بينها 700 ألف رأس لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وذلك منذ مطلع ذو القعدة وحتى غرة ذو الحجة الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، عن مدير عام فرع الوزارة بمكة سعيد بن جار الله الغامدي، قوله إنَّه جرى الكشف على الأغنام ظاهريًّا وفحصها مخبريًّا للتأكُّد من خلوّها من الأمراض الوبائية والمعدية، لافتًا إلى أنَّه من المتوقع وصول أكثر من مليونَيْ رأس للهدي والأضاحي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم حج 1440هـ.

وشدَّد الغامدي على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي فرضتها الوزارة على مربِّي وتجار المواشي خلال موسم الحج حرصًا على السلامة والصحة البيئية العامة، والمحافظة على صحة الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أنّه ستتم معاقبة المخالفين للأنظمة والقوانين حتى لا يتم تعريضهم للمساءلة من الجهات المختصة.

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وكانت «البيئة» قد أعلنت أمس السبت، ثمانية ضوابط لدخول المواشي المحلية والأضاحي إلى المشاعر المقدسة في موسم الحج؛ وذلك بهدف ضمان سلامتها من الأمراض، والحفاظ على صحة الحجاج.

وتتمثَّل هذه الضوابط في متابعة الحالة الصحية للمواشي من خلال فروعها في محافظات جدة والجموم والليث، والتقدُّم بطلب الحصول على فسح للمواشي، والتوقيع على التعهد العام الخاص بالرفق بالحيوان، وتحديد أعداد الحيوانات في وسائل النقل، إضافة إلى سحب العينات وإجراء الاختبارات الحقلية السريعة، وشهادة فسح تستخدم لمرة واحدة في نقاط الفرز، والتفتيش من قبل الفرق البيطرية الميدانية في مداخل مكة المكرمة، وأخيرًا السماح بدخول المواشي.

وأكَّدت الوزارة جاهزية العيادات والوحدات البيطرية بمناطق المملكة المختلفة للكشف على المواشي المراد نقلها للعاصمة المقدسة، داعيةً جميع مربِّي الماشية الراغبين في نقل مواشيهم لمكة المكرمة، التقدم لأقرب فرع للوزارة أو وحدة بيطرية لإصدار شهادات التنقل الصحية؛ ليتم مطابقتها على الواقع من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة، مشددةً على أنه لن يسمح بمرور أي مركبة لا تحمل شهادة التنقل.