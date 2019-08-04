مبانٍ مخالفة على أراض حكومية بـ«غرب الدمام».. والبلدية تتدخّل

أعلنت بلدية غرب الدمام بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، إزالة عدة تعديات على أراضٍ حكومية ومسطحات خضراء، وذلك في ضاحية الملك فهد، بحسب بيانٍ اطلعت عليه «عاجل».

وقال رئيس البلدية المهندس فيصل القحطاني، في البيان، إنّ البلدية أزالت تعديات في منطقة ضاحية الملك فهد على ستة مواقع، مشيرًا إلى أنّ التعديات تمثّلت في إقامة مبانٍ مخالفةٍ على أراضٍ حكومية والتعدي على خطوط التنظيم والمسطحات الخضراء من خلال إقامة أسوار خرسانية ومباني مجالس وغرف معيشة ودورات مياه.

وأضاف أنّ إجمالي مساحة المباني التي تمّ بناؤها بشكل مخالف على هذه الأراضي بلغ 2557 مترًا مربعًا، مؤكّدًا أنّه تمّت إزالة جميع التعديات من قِبل لجنة التعديات المكونة من خمسة أعضاء من مديري إدارات مختلفة بالبلدية.

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وأشار إلى مشاركة 12 موظفًا من البلدية في أعمال الإزالة إضافةً إلى مشاركة فرقة فنية من شركة الكهرباء وموظف إداري لفضل التيار الكهربائي عن المباني.

وأوضح أنّ لجنة التعديات استعانت بالجهات الأمنية لحماية الموظفين والمعدات العاملة في الإزالة التي استمرّت خمسة أيام، مشدِّدًا على أنّ مراقبي البلدية نفّذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تمّ رصد التعديات بها، وجرى التحقُّق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي.

ولفت إلى أنّه تمّ تنفيذ أعمال الإزالة فور التأكّد من عدم ملكية المعتدين للأراضي بمشاركة قوة أمنية في دعم أعمال لجان الإزالة.