الجامعة الإسلامية تفتح باب القبول لمرحلة الدبلوم في 11 تخصصًا بعد الثانوية

أعلنت الجامعة الإسلامية، اليوم الأحد، فتـح بـاب القبول في 11 تخصصًا بعد الثانوية العامة والبكالوريوس لمرحلة الدبلوم، وذلك للعام الجامعي 1440/ 1441 هـ. ويكون التقديم متاحًا خلال الفترة من 1ـ 20/ 12/ 1440هـ.

وقالت، الجامعة الإسلامية، في بيان عبر صفحتها الرسمية، إن برامج الدبلومات بعد البكالوريوس، تتمثل في (إدارة مكاتب القيادات الإدارية ـ الأمن السيبراني ـ المحاماة ـ الموارد البشرية ـ الإرشاد الأسري).

وفي شأن برامج الدبلومات بعد الثانوي، أشارت الجامعة، إلى أنها تتركز في خمسة تخصصات، وهي (التحرير والسكرتارية ـ المحاسبة ـ الأنظمة ـ العلاقات العامة ـ المعاملات المصرفية ـ التسويق).