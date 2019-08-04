«هدف» يضع 6 شروط للانضمام لبرنامج «أكاديمية القيادة»

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأحد، 6 شروط للانضمام لبرنامج «أكاديمية هدف للقيادة».

وعبر الصفحة الرسمية على «تويتر»، قال «هدف»، إن البرنامج متاح للجنسين، شرط أن يكون المتقدم على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وأن يكون لديه 5 سنوات خبرة عملية على الأقل، مع إتقان اللغة الإنجليزية، وأن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة بكالوريوس، وأن تكون لديه خبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين.

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) منشآت القطاع الخاص الراغبة في المشاركة في ملتقى لقاءات جدة 2019، إلى التسجيل إلكترونيًّا؛ وذلك تمهيدًا لطرح الفرص الوظيفية المتاحة لديها أمام الكوادر الوطنية البشرية.

في سياق متصل، يعقد «هدف» ملتقى لقاءات جدة 2019م، خلال الفترة من 17 إلى 19 محرم 1441هـ (الموافق 16 إلى 18 سبتمبر) المقبل، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.

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ويستهدف الملتقى عملاء «هدف» المستفيدين من خدماته، وهم: منشآت القطاع الخاص، والباحثون والباحثات عن عمل، وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق، وموظفو وموظفات القطاع الخاص، ورواد ورائدات الأعمال؛ حيث يصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن العمل في المنشآت المشاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويعد ملتقى لقاءات جدة 2019م، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض التي عقدت في شهر مارس 2019م؛ وذلك بعد إطلاق الصندوق عددًا من المبادرات والبرامج الوطنية للتوسع في الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص، ولدعم تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية من خلال عدد من البرامج؛ منها برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج التدريب في المعاهد غير الربحية، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة (قرة) وغيرها من البرامج.

وُيعقد الملتقى بمشاركة عدد كبير من المختصين والمهتمين بتنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل؛ إذ تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.