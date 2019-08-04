الحصيني: حالة ممطرة مصحوبة بزخّات برد تبدأ الإثنين وحتى عيد الأضحى

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تسود بعض أنحاء البلاد غدًا الأحد، حالة ممطرة، تستمر عدة أيام، مع زخات من حبات البرد.

وقال الحصيني: في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع، إن شاء الله، حالة جوية ممطرة من غد الإثنين، تستمر عدة أيام على أجزاء من (جازان وعسير والباحة) ثم تمتد إلى الطائف ثم المشاعر ومكة، وقد تمتد إلى جدة».

وأضاف: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر.. من خفيفة إلى غزيرة مع زخات من حبات البرد.. تسبق برياح نشطة مثيرة للغبار.

وفي تغريدة أخرى، قال: متوقع من الأحد ١٤٤٠/١٢/٣هـ، أن يطرأ انخفاض طفيف في الحرارة على معظم مناطق المملكة.. ومقدار الانخفاض المتوقع يتراوح بين ثلاث إلى خمس درجات مئوية؛ لتصبح الحرارة حول أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة، متوقعًا استمرار ذلك حتى عيد الأضحى.

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وفي سياق ذي صلة، يعقد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، المؤتمر الصحفي السنوي للإعلان عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة بالمشاعر المقدسة لحج هذا العام 1440هـ؛ وذلك بمقر الهيئة بجدة، اليوم الأحد.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي الذي يُعقد بحضور الجهات الحكومية المعنية، عرض خطة أعمال الهيئة في الأرصاد والبيئة لموسم الحج، وجاهزية الهيئة لخطة الطوارئ في الحالات الجوية المتطرفة والشديدة، واستعراض جهود الهيئة في رصد التوقعات الجوية وجاهزيتها بالتقنيات الأرصادية الحديثة والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية.

كما سيتطرق المؤتمر إلى أعمال التفتيش البيئي التي ستكون مستمرة ومواكبة للأعمال الميدانية على المنشآت حول كل ما يؤثر في البيئة تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر، وللتأكد من جاهزية المواقع وتصحيح وإزالة أي مخالفات قد تنشأ فيها؛ حيث تقوم فرق التفتيش بأعمالها باستمرار وعلى مدار الساعة على كافة المنشآت بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة، بهدف التأكد من الجاهزية الكاملة وتوافر الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية للمواقع ذات التأثير البيئي المحتمل، ورصد المخالفات عليها إن وجدت، علاوة على التأكد من إزالة وإصلاح أي مخالفة قائمة أو مستحدثة.