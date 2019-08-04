«صحية الحرس الوطني» تُقدِّم نصائح توعوية للحجاج قبل بدء المناسك

قدَّمت مديرية الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، سلسلة نصائح توعوية للحجاج بهدف الحفاظ على صحتهم خلال أداء المناسك المقدسة.

وقالت «الشؤون الصحية» في إنفوجرافين اطلعت عليهما «عاجل»: «أخي الحاج، لتجنُّب الإرهاق وضربات الشمس بقدر الإمكان ابتعد عن الوقوف بالشمس فترات طويلة، ويمكنك استخدام المظلات للوقاية من الشمس ويجب شرب كميات كافية من الماء بشكل مستمر».

كما أوضحت ما يجب أن يفعله الحاج في حالة التعرُّض للرعاف (النزف من الأنف)، وهي أن يجلس المصاب بحيث يكون اتجاه رأسه إلى الأمام، والضغط على الأنف من الخارج باستعمال قطعة قماش نظيفة، والاستمرار في الضغط لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس دقائق.

ويجب نقل المصاب إلى المستشفى في حالتين، هما إذا لم يتوقّف النزف من الأنف، وإذا كان المصاب يعاني من ارتفاع في ضغط الدم.

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في شأنٍ آخر، حفّزت وزارة الصحة منسوبيها المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية والتمريضية ورعاية الحجاج المرضى خلال موسم حج هذا العام، وذلك عبر رسائل نصية يومية تحوي عبارات تحفيزية للموظفين والموظفات قالت في إحداها «يدًا بيد نحو موسم حج ناجح».

وفي رسالة أخرى، رفعت «الصحة» من هِمَمِ موظفيها بإرسال المقولة الشهيرة التي وصف بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، السعوديين «همتّنا مثل جبال طويق».

يُشار إلى أنَّ وزارة الصحة أقامت حفلات استقبال وترحيب لموظفيها وموظفاتها المنتدبين في مواقع عملهم بالمشاعر المقدسة، فيما قدمت لهم مختلف الخدمات وهيأت لهم السبل كافة؛ لإنجاح مهمتهم في خدمة ضيوف الرحمن.