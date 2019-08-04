حج / "الصحة" ترفع من وعي الحجاج برسائلها التوعوية في مكة والمشاعر المقدسة



الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

كثفت "الصحة" رسائلها التوعوية التي تقدم من خلالها النصائح والإرشادات الصحية لضيوف الرحمن، ضمن حملتها التوعوية #حج_بصحة.

وأوضحت الوزارة أن تلك الرسائل التوعوية صممت في لوحات تضمنت رسومات مبسطة يسهل فهمها للناطقين بجميع اللغات.

وزرعت تلك اللوحات في مواقع بارزه على مخيمات الحجاج في مشعر منى، بهدف إيصال الرسائل التوعوية لأكبر عدد ممكن من ضيوف الرحمن للوقاية من الأمراض.

وركزت الرسائل التوعوية على أهم الإرشادات للحاج اثناء السير، واهم ما يمكن حملة في حقيبة الحاج، ونصائح توعوية حول الحلاقة السليمة، والوقاية من الإجهاد الحراري، التي تعـد من أكثر الحالات المتوقع أن يتعرض لها الحجاج.

وتضمنت تلك الرسائل: رسالة السلامة أثناء السير التي أكدت من خلال الرسومات على تجنب المشي تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، ورسالة الحلاقة السليمة، التي تحث الحجاج على أهمية التقصير لدى الحلاقين المعتمدين الحاملين للتصاريح الرسمية، ورسالة الوقاية من الإجهاد الحراري التي تشير إلى ضرورة شرب السوائل.

يذكر أن "الصحة" أطلقت مبكراً حملة بعنوان #حج_بصحة ، على جميع حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ،إضافة إلى حسابات مديريات الشؤون الصحية في مختلف المناطق والمحافظات، قدم من خلالها العديد من الرسائل التوعوية لقاصدي الحج هذا العام للوقاية من الأمراض وضمان حج صحي، كما تم تفعيل الحملة في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية خاصة تلك التي تضمنت الحصول على تطعيمات الحج.

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13:41ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.