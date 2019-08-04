

الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

تشارك الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان", في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية

وسيسهم المشاركون من أبناء الجمعية ضمن الوحدات الكشفية المخصصة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، بخدمة الحجاج من خلال العمل الميداني، ومساندة الأجهزة الحكومية في تقديم الإرشادات لضيوف الرحمن، والمساهمة في تقديم خدمات الطوارئ ونقل المصابين، والاهتمام براحة حجاج بيت الله الحرام.

وتسعى جمعية إنسان إلى مشاركة أبنائها في موسم الحج إلى غرس روح التطوع في نفوس المشاركين، وتشجيعهم لعمل الخير، وخدمة الآخرين، إضافة إلى تنمية المحبة والتآلف بين أبناء الجمعية والمشاركين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وإبراز الدور الذي تسلكه جمعية الكشافة العربية السعودية بصفة عامة، والكشاف السعودي بصفة خاصة أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع الأرض.

// انتهى //

13:38ت م

0077



الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واستشارك الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان", في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام بـ " 32 " كشافاً وجوالاً.وسيسهم المشاركون من أبناء الجمعية ضمن الوحدات الكشفية المخصصة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، بخدمة الحجاج من خلال العمل الميداني، ومساندة الأجهزة الحكومية في تقديم الإرشادات لضيوف الرحمن، والمساهمة في تقديم خدمات الطوارئ ونقل المصابين، والاهتمام براحة حجاج بيت الله الحرام.وتسعى جمعية إنسان إلى مشاركة أبنائها في موسم الحج إلى غرس روح التطوع في نفوس المشاركين، وتشجيعهم لعمل الخير، وخدمة الآخرين، إضافة إلى تنمية المحبة والتآلف بين أبناء الجمعية والمشاركين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وإبراز الدور الذي تسلكه جمعية الكشافة العربية السعودية بصفة عامة، والكشاف السعودي بصفة خاصة أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع الأرض.// انتهى //13:38ت م0077

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / 32 كشافاً وجوالاً من أبناء إنسان في خدمة ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.