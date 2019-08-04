السعودية اليوم / أمانة الشرقية تحصد المركز الثاني على مستوى المملكة في التحول الإلكتروني



الدمام 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أعلنت أمانة الشرقية اليوم، عن حصدها المركز الثاني على مستوى المملكة في تقييم التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، متقدمة على 168 جهة ووزارة حكومية.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة حققت مراكز متقدمة في مؤشر النضج للخدمات الحكومية من خلال الإصدار الجديد الذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، مبيناً أن مؤشر النضج أداة لتقييم وقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، يعد أحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة التحول الوطني 2020.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس مدى التقدم الذي حققته الأمانة في مجال الخدمات الإلكترونية ورفع مستوى الخدمات وجودتها وكفاءتها وتبسيط الإجراءات مع المحافظة الدائمة على تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بشكل آمن وسليم، معتمدة في ذلك على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية من أجل الوصول إلى تحسين ترتيب المملكة في تقييم الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية.

وأشار معاليه إلى أن الأمانة وضعت أهدافاً إستراتيجية للتحول بشكل كامل إلى التعاملات الإلكترونية، من خلال إطلاق إستراتيجية "رقمي"، إضافة إلى إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف توفير الوقت والجهد للمستفيدين.

وأكد الجبير أن الأمانة تعمل جاهدة على تحويل جميع خدماتها إلى إلكترونية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والارتقاء بخدماتها المقدمة للمستفيد، والتي تأتي لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشدداً على أن الأمانة تقدم حالياً الكثير من خدماتها وفق أحدث الأساليب التقنية وتعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسينها ومواكبة التطورات في هذا المجال، معرباً عن جزيل شكره وتقديره للقيادة الرشيدة - حفظها الله - على دعمها المستمر لجميع قطاعات الدولة.

من جهته أوضح مدير عام تقنية المعلومات في أمانة المنطقة الشرقية نائل بن إبراهيم الحقيل، إلى أن مؤشر النضج للخدمات الحكومية يهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الرقمية المتطورة والمتكاملة بما يتيح تقديم مزيد من الخدمات الحكومية للمستفيدين، ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي، مضيفاً أن برنامج «يسِّر» يعمل بالتعاون مع كل الجهات الحكومية لجمع بيانات الخدمات والتدقيق فيها لضمان توافقها مع المعايير، وذلك من خلال منصة «مرصد» الخدمات الحكومية، الذي يقوم باحتساب المؤشر والذي يعد أحد مؤشرات الأداء الرئيسة لقياس مستوى التطور الرقمي في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في برنامج التحول الوطني 2020، ويعد أداة لتقييم مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.