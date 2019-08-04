حج / إدخال جهاز جديد للإجهاد الحراري بمستشفى منى الوادي



الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

هيأت "الصحة" مستشفى منى الوادي ضمن منظومة المستشفيات الموسمية في المشاعر المقدسة لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز مستشفى منى الوادي بسعة سريرية تبلغ (160) سريراً، إلى جانب تجهيز (24) سريرا لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، حيث دخل للخدمة هذا العام جهاز جديد في قسم الاجهاد الحراري مثبت في سرير المريض يعمل بتنقية دفع الهواء مع الرذاذ المكثف، حيث يسهم في علاج المريض بفعالية سريعة.

ووفرت "الصحة" أجهزة الترجمة الفورية بالمستشفى للتواصل بجميع اللغات للمرضى، حيث يترجم هذا الجهاز لغة المريض، كما تم تحديث نظام الملف الالكتروني HIS .

وربطة بجميع أقسام المستشفى وزيادة أجهزة القارئ الالكتروني للسوار الخاص بهوية، إضافة إلى تحديث اجهزة المختبر بأحدث الاجهزة في طب المختبرات لسرعة إعطاء النتائج للمرضى.

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13:34ت م

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