

عمّان 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، حادثة إطلاق النار التي وقعت فجراليوم في ولاية تكساس الأميركية، وأسفرت عن مقتل 20 شخصًا وجرح 26 آخرين.

وقدم وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، أحر التعازي للولايات المتحدة ولذوي ضحايا الحادثة في مدينة إل باسو في ولاية تكساس والتمنيات للجرحى بالشفاء، مؤكداً في الوقت نفسه إدانه بلاده للإرهاب وظلاميته وثقافة الكراهية أيًّا كانت أشكالها ودوافعها .

// انتهى //

13:29ت م

0073





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تدين حادثة إطلاق النار في ولاية تكساس الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.