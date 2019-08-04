حج / قيادات الدفاع المدني تبدي ترحيبها بزيارة وزير الداخلية لتفقد استعدادات أعمال الحج



مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

أبدت قيادة قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ خطة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ بحج هذا العام ترحيبها وسعادتها بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الذي سيتفقد اليوم, الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف الرحمن، والوقوف على التجهيزات التي تمت من قبل قوات الدفاع المدني وكافة الجهات المشاركة في أعمال الحج.

وأجمع قادة قوات الدفاع المدني بالحج على أن هذه الزيارة التفقدية سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على منسوبي الدفاع المدني المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن.

من جانبه أكد معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وضعت خدمة ضيوف الرحمن في صدارة أولوياتها ووفرت إمكانات هائلة لتفقد المشاريع العملاقة لتيسير أداء مناسك الحج، والحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك بإشراف مباشر من سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وأشار إلى أن زيارة سمو وزير الداخلية لتفقد استعدادات الجهات المشاركة في أعمال الحج، تؤكد أن رعاية حجاج بيت االله، وتوفير سبل الراحة لهم، وتقديم كل ما يلزم من خدمات ليمكنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر، يأتي من أولى اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين.

بدوره أكد نائب مدير عام الدفاع المدني اللواء بجاد المطيري أن الزيارة المرتقبة لسمو وزير الداخلية للاطمئنان على الاستعدادات التي تمت لتسهيل مهمة حجاج بيت الله هذا العام، تمثل فرصة عظيمة للاستماع إلى توجيهاته للوصول لأعلى درجات الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، كما تمثل حافزاً كبيراً لشحذ الهمم واستنفار الطاقات في جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية المشاركة في أعمال الحج.

وأعرب قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج عن سعادته بزيارة سمو وزير الداخلية لتفقد استعدادات الجهات المشاركة في أعمال الحج والتأكد من جاهزيتها لأداء مهامها على أكمل وجه وحشد كل طاقاتها لتنفيذ الخطة العامة لحج هذا العام، مؤكداً أن الزيارة تحمل دلالة قوية لعناية الدولة - أيدها االله - بخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

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13:19ت م

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