حج / سفارة المملكة في جنوب إفريقيا تودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام



كيب تاون 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

ودعت سفارة المملكة العربية

وكان في وداعهم بمطار العاصمة كيب تاون، القائم بأعمال السفارة بالإنابة، علي حمود الشهري، والملحق الديني الشيخ عمر الأحمد.

وقال الشهري: "إن حكومة المملكة لا تدخرأي جهد في خدمة الحرمين الشريفين، لكي يتمكن الحجاج من جميع أنحاء العالم من أداء فرضيتهم بكل يسر وسهولة، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، وعودًا حميدًا إلى بلادهم.

وعند المغادرة، قام القائم بالإعمال بالإنابة، بتسليم ضيوف خادم الحرمين الشريفين، هدايا الإحرام.

// انتهى //

13:19ت م

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كيب تاون 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسودعت سفارة المملكة العربية السعودية في جنوب إفريقيا أمس ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440هـ .وكان في وداعهم بمطار العاصمة كيب تاون، القائم بأعمال السفارة بالإنابة، علي حمود الشهري، والملحق الديني الشيخ عمر الأحمد.وقال الشهري: "إن حكومة المملكة لا تدخرأي جهد في خدمة الحرمين الشريفين، لكي يتمكن الحجاج من جميع أنحاء العالم من أداء فرضيتهم بكل يسر وسهولة، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، وعودًا حميدًا إلى بلادهم.وعند المغادرة، قام القائم بالإعمال بالإنابة، بتسليم ضيوف خادم الحرمين الشريفين، هدايا الإحرام.// انتهى //13:19ت م0068

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