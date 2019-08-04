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2019-08-04 فيديو.. لماذا تراجعت السياحة في تركيا؟ متابعات الخليج 365 - الرياض وثق مقطع فيديو متداول انتشار الجريمة في شوارع تركيا، مما يهدد حياة السياح ويعرضهم لخطر السرقة والخطف وسلب الأموال. Advertisements وفي هذا السياق كشفت قنوات ووكالات دولية عمليات استهداف ممنهجة للسياح لسلب أموالهم وابتزازهم لاسيما سياح الخليج العربي. ونصح خبراء السياحة بالبحث عن بدائل سياحية أخرى لاسيما وأن تركيا أضحت غير آمنة على حياة السياح.









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