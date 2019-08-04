100 حاج من أمريكا اللاتينية في ضيافة الندوة العالمية

2019-08-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

تقوم الندوة العالمية للشباب الإسلامي باستضافة (100) حاج من أمريكا اللاتينية من دول (البرازيل – المكسيك- فنزويلا- البيرو- كولمبيا) ضمن برنامجها لخدمة ضيوف الرحمن الذي صدر بموافقة خادم الحرمين الشريفين لاستضافة حجاج بيت الله الحرام.

ويقوم برنامج الاستضافة الذي تتكفل به الندوة العالمية بزيارة المسجد النبوي ومسجد قباء وتسهيل أعمال ومناسك الحج للضيوف الكرام في المشاعر المقدسة وزيارة العديد من المعالم التاريخية والمعارض الثقافية في مكة المكرمة والمدينة المنورة كـ (معرض كسوة الكعبة – معرض عمارة الحرمين – معرض عمارة المسجد النبوي – مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف – معرض القرآن الكريم – جبل أحد بالمدينة المنورة).

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كما ينظم البرنامج عددًا من المحاضرات العلمية لعدد من العلماء والدعاة البارزين بالمملكة الذين يشرحون شعائر الحج ومقاصده وأهدافه ودوره في توثيق عرى الوحدة بين المسلمين ويجيبون على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

وكانت الندوة في العام الماضي (1439) هـ قد استضافت (100) حاج من (13) دول أفريقية أشادوا حينها ببراعة المملكة على حسن تنظيمها وإدارتها لمناسك الحج وتسخير كل الإمكانات التي تسهل الشعيرة على الحجيج.