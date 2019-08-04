شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يفتتح محطة «كهرباء النسيم» في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الأحد)، محطة تحويل كهرباء النسيم بمكة المكرمة (جهد ١١٠/١٣.٨ ك. ف)، بتكلفة إجمالية 99 مليون ريال لخدمة حج 1440 هـ.



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