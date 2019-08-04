شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جمعية الكشافة»: خدمةً ضيوف الرحمن.. شَرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد أن الجوالة والكشافة المشاركين في المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة والذي تنفذه جمعية الكشافة العربية السعودية يؤدون بنجاح المهام والخدمات التطوعية والإنسانية وسط تكامل جهود جميع الجهات المعنية بخدمة الحجاج، مثمناً تفانيهم في خدمة ضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، كما نوه بما تتضمنه خدماتهم ومهامهم من تعزيز قيم الخير والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم العون لهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي رافقه خلالها مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة نائب المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة ناصر العبدالكريم، والتي تضمنت مواقع الخدمة العامة للجوالة والكشافة التي تنتشر في المنطقة المركزية ومسجد قباء والمراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ومسجد الميقات. وأطلع خلال الجولة من قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة الدكتور محمد الجهني على المهام التي يقوم بها الجوالة والكشافة في تلك المراكز والمواقع، كما التقى الدكتور الفهد بالقادة وفرق الجوالة والكشافة المشاركين في المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج لموسم حج هذا العام، وشكرهم على جهودهم المخلصة التي يبذلونها في خدمة ضيوف الرحمن.

وقال إن ما يقدمونه من خدمات تطوعية تعد مجالاً رحباً لتنمية حب العمل لدى أبنائنا الكشافة والجوالة، وتأتي امتداداً وتأكيداً لدور مملكتنا الحبيبة التي وهبها الله هذا الشرف العظيم بخدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقدم الدكتور الفهد بالغ شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ونائب أمير المنطقة على دعمهم الدائم للجهات المعنية بخدمة الحجاج في المدينة المنورة، كما شكر مدير عام التعليم بالمدينة المنورة نائب المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة ناصر العبدالكريم على اهتمامه ومتابعته، مثمنا لجميع القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن جهودهم، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.