شكرا لقرائتكم خبر عن «التدريب التقني» يشارك بـ 34 فرقة تطوعية وكشفية في موسم حج 1440هـ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشاركتها في موسم حج هذا العام 1440هـ، لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال عدة برامج ينفذها فريق متخصص من منسوبي المؤسسة من المدربين والمتدربين.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن مشاركة المؤسسة في موسم الحج تأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله -، بتوفير سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن المؤسسة تحرص على تطوير وتنويع خدماتها المقدمة خلال مواسم الحج.مشيراً إلى أن استعدادات المشاركة في حج هذا العام بدأت منذ وقت مبكر، حيث تمّ اعتماد خطة المؤسسة في هذا الجانب وتأهيل وتدريب الفرق المشاركة سواء بداخل منطقة مكة المكرمة في المشاعر المقدسة أو في المنافذ الحدودية، للقيام بعدة مهام من أبرزها مهام الإسعافات الأولية، وأعمال الدفاع المدني والمسح، وإرشاد الحجاج.

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وأبان الفهيد أن المؤسسة ستتمثل مشاركتها هذا العام في عدة برامج من أبرزها: المشاركة بفرق الصيانة الفورية لمركبات الحجاج بواقع 19 فرقة تطوعية، والبرامج الإرشادية للحجاج، حيث سيقوم فريق متخصص من مدربي ومتدربي الكليات والمعاهد التقنية بتنفيذ تلك البرامج بأعلى مستويات الجودة بهدف الإسهام مع القطاعات الحكومية الأخرى في تيسير أداء الحجاج لنسكهم.

وأفاد الفهيد أن المؤسسة ستشارك ببرنامج الصيانة الطارئة المجانية لسيارات الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة على ثلاث محاور المؤدية إلى المنطقة المركزية وهي: المعلاة والمسفلة والشبكية،إضافة إلى منطقة تبوك بمنفذ حالة عمار وفي القصيم بمدينة الحجاج والمدينة المنورة بواقع ثلاث محاور ( طريق الهجرة، طريق القصيم، طريق تبوك )، حيث تمّ تجهيز مركبات لأعمال الصيانة تحتوي على العدد والتجهيزات اللازمة لصيانة السيارات، وعلى مدار الساعة من خلال دوريات مجدولة يشرف عليها وينفذها عدد من المدربين والمتدربين المتخصصين في مجال المحركات والمركبات وكهرباء السيارات من منسوبي التدريب التقني والمهني بمناطق مكة والقصيم وتبوك والمدينة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في هذا الشأن وذلك خدمة لضيوف الرحمن.

كما تشرك المؤسسة العامة بـ 15 فرقة كشافة وجوالة ويشارك بها ما يقارب 250 جوال وكشاف وقادة من جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمملكة حيث تم استحداث هذا العام مشاركة فرقتين نسائية للمشاركة في الإرشاد والتنظيم هذا العام.

واختتم الدكتور الفهيد تصريحه أن منسوبي التدريب التقني والمهني قدموا عمل مميزا خلال حج العام المنصرم 1439هـ، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية 16320 ساعة عمل قدمها 15 فرق مشاركة وبلغ عدد المركبات التي تم فحصها للسلامة أكثر من 7400 مركبة وصيانة 982 مركبة.